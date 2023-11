Eurojackpot geknackt! 36,5 Mio. Euro gehen nach Deutschland!

Am Freitagabend teilt die Westdeutsche Lotterie mit, dass es einen glücklichen Gewinner oder eine Gewinnerin der ersten Gewinnklasse gibt. Im Jackpot: 36.524.877 Euro. Die fette Summe gab es für die richtigen Gewinnzahlen 4, 14, 15, 20 und 28 sowie die Eurozahlen 7 und 9.

Doch auch die zweite Gewinnklasse wurde geknackt: Jeweils 354.404,70 Euro gehen einmal nach Rheinland-Pfalz, einmal nach Schleswig-Holstein, zweimal nach Finnland und einmal nach Polen. Sechs Spieler oder Spielerinnen holten sich in der dritten Gewinnklasse jeweils 166.556,50 Euro. Zweimal Grund zum Jubeln gibt es in Nordrhein-Westfalen, sowie je einmal in Baden-Württemberg, Bayern, Norwegen und Polen. (xes)