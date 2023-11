Das Leben der britischen Königsfamilie steht derzeit medial einmal mehr im Fokus!

Am heutigen Dienstag (28. November) erscheint das skandalträchtige Buch „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" von Autor Omid Scobie (42). Mit seinen angeblichen Enthüllungen sorgt er für mächtig Wirbel. Hier ist eine Auswahl der größten Aufreger, die der Journalist aus den Palastmauern erfahren haben will.

