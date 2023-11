Bei den „Tusk Conversion Awards“ in London sieht man Prinz William am Montagabend (27. November) keine Sorgen an. Aufnahmen zeigen den Thronfolger ausgelassen zwischen den weiteren Gästen. Ganz der Profi setzt er für die Kameras sein breitestes Grinsen auf. Auch ein Plausch mit „Rolling Stones“-Legende Ron Wood (76) ist drin.

Dabei hätte der Prinz von Wales eigentlich allen Grund zur Sorge. Immerhin verheißt „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival“, das neue Werk von Autor Omid Scobie, nichts Gutes für seine Königsfamilie. Auschnitte, die über die letzte Tage durch die britische Presse kursieren, nehmen etwa König Charles (75) ins Visier.

Spätestens seit der heutigen Veröffentlichung ist klar: Sowohl Prinz William als auch Frau Prinzessin Kate (41) bekommen ebenfalls ihr Fett weg. Laut Royal-Experten sollten die Aussagen des Journalisten jedoch mit Vorsicht genossen werden. Welche vermeintlichen Enthüllungen er über das royale Pärchen macht, verraten wir oben im Video. (ean)