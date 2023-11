Dies vorweg: Wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich nicht mit Steinen schmeißen. Auch ich habe beim Anblick der aktuellen Kate-Bilder nämlich kurz gezuckt und mich bei dem Gedanken ertappt, dass die 41-Jährige Prinzessin „schon mal besser ausgesehen hat“. Zu sehr hat sich auch bei mir im Laufe der letzten Jahre eine Art Scanner im Kopf gebildet, mit dem ich Gesichter nach Jugendlichkeit und Zeichen des Alterungsprozesses checke – und sie bewerte. Kein Wunder, schließlich bin ich ja tagein, tagaus beruflich auf vielen Instagram-Seiten unterwegs und begegne dort fast nur scheinbar makellosen und jugendlich aussehenden Prominenten. Eine natürlich alternde 41-jährige Kate passt da auf den ersten Blick nicht in das perfekte Raster, das ich von Kim Kardashian, Kylie Jenner und Co. gewohnt bin. Diese können noch so viele Kinder und noch so viel Stress haben – IHNEN sieht man das in den sozialen Medien nie an.

Eine Messlatte, die unfair hochliegt. Denn natürlich weiß ich, warum die meisten Stars und Influencerinnen so gut aussehen. Neben gutem Make-up heißt das Zauberwort: Filter. Und Filter. Und noch mehr Filter. Plus: Schon in jungen Jahren sind Filler, Botox, Fadenlifting und jegliche Art kosmetischer Eingriffe plötzlich scheinbar normal geworden. Wo Liftings früher was für ältliche Millionärinnen waren, gehen heute schon ganz junge Frauen zum Beauty-Doc. Frei nach dem Motto: Wehret den Anfängen.

Also eigentlich kein Wunder, dass ein prominentes Gesicht mir „alt“ und „müde“ vorkommt (obwohl seine Trägerin erst 41 ist), wenn nichts daran gemacht ist. Aber will ich so denken? Oder sollte ich lieber meinen oben genannten Scanner mal dringend neu justieren? Ich kann diese Frage für mich mit ja beantworten.

Lese-Tipp: Ungeschminkt zeigen? Darum ist das für Frauke Ludowig kein Problem!