Denn: Das Ehepaar Gosens hatte wegen der baldigen Geburt lange über den Wechsel aus Italien – der DFB-Star spielte dort lange für Atalanta Bergamo und Inter Mailand – nach Deutschland nachgedacht. Letztlich gab auch Rabea das Okay für den aufwendigen Tapetenwechsel. Und Gosens konnte bei einer Medienrunde im August ganz stolz verkünden: Meine Frau und ich erwarten unser zweites Kind. Die Familie wächst damit weiter: Sohnemann Levi (2) kam im Oktober 2021 zur Welt.

Nun ist also Baby Nummer zwei da! Am Donnerstagabend teilte Gosens einen intimen Schnappschuss von ihm und seiner Frau auf Instagram. Beide Eltern halten darauf die Hand ihres Kindes. Sie verraten auch: Ihr zweiter Sohn trägt den Namen Lio und kam am 20. November auf die Welt.