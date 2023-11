Wo fängt man da nur an? In der sportlich katastrophalen ersten Halbzeit, in der neben der zuletzt desaströsen Verteidigung auch die Angriffszange vollkommen abtaucht – oder mit Leroy Sané? Beides wenig erfreuliche Themen, die am heutigen Abend garantiert nicht im Mittelpunkt stehen sollten. Doch das tun sie – zum wiederholten Mal.

Bereits gegen die Türkei traten die altbekannten Sorgen auf. Unsere Abwehr steht unsicherer als die eines Drittliga-Absteigers, das Kreieren von Torchancen fällt für Gegner leichter als wohl je zuvor. Zahlreiche Unaufmerksamkeiten, kein vorhandenes Stellungsspiel, wahnsinnige Fehlpässe, die mich an jeglicher Fußball-Qualität zweifeln lassen. Sofort nach dem Gegentor gehen die Köpfe runter – und kommen nicht mehr hoch. Doch warum? Schließlich zeigen Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, ein Ilkay Gündogan und zuletzt auch ein Leroy Sané Woche für Woche, was für ein hohes Niveau sie besitzen. Im DFB-Trikot ist davon keine Spur zu sehen. Bei niemandem!