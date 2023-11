Auf Instagram posten der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen und seine Frau drei Bilder. Dazu schreiben sie zum deutlich sichtbaren Babybauch: „Less sleep, more love (Weniger Schlaf, mehr Liebe)“. Doch die bald deutlich kürzeren Nächte dürfte das Traumpaar gerne ertragen. Und: Es ist es auch schon gewohnt. Schließlich hält ihre kleine Tochter Malia die Beiden schon fleißig auf Trab. Nun gibt es bald ein Geschwisterchen.

Im Oktober 2017 lernen sich Robert und Alicia in Wiesbaden kennen – der Fußball-Star kickt damals noch in der 3. Liga, sie arbeitet als Storemanagerin. Es war nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, wie die Spielerfrau und Influencerin im Interview mit RTL verriet. Nach etlichen Umzügen wohnt die Familie mittlerweile in Düsseldorf – und ist bald um ein Baby reicher. (nlu)