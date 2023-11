Beim DFB reagierte man umgehend und sah sich dazu gezwungen, diverse rassistische Kommentare zu löschen. Zudem kündigte man an gegen beleidigende Inhalte rechtlich vorzugehen.

Das Quartett erhielt die volle Unterstützung des Verbandes: „Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U 17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt“, schrieb der Verband am Mittwoch (22. November) auf der offiziellen Facebook-Seite der DFB-Junioren unter das Bild.

Und weiter: „Wenn ihr diese Werte nicht teilt, dann entfolgt uns gern.“