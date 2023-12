Ehevertrag aus Liebe? DAS denkt Oliver Pocher wirklich

„Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe da keine großen Punkte zu klären. Ich bin gespannt“, gibt sich Olli gelassen. Sandy kommentiert trocken: „Zumindest hast du aus der ersten Ehe mit mir gelernt. Wir hatten keinen Ehevertrag.“

„Weil ich ja wusste, was du geerbt hattest und auf die Zugewinn-Gemeinschaft gesetzt habe. Dein Vater war so gut im Business. Der hat euch ja einiges hinterlassen. Da habe ich immer gehofft, dass ich da selber was abbekomme“, kontert Pocher scherzhaft.

Inzwischen ist das alles Schnee von gestern. Beide verstehen sich auf der Bühne glänzend, Meyer-Wölden steckt nicht nur ein, sondern teilt auch heftig aus - alles im Spaß. Bis Olli auch mit Ex Amira an diesem Punkt ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern. (spot on news/ jve)