Durchbruch in der Corona-Forschung: Schwerer Verlauf nun vorhersagbar

Wenn sich ein Mensch mit SARS-CoV-2 infiziert, laufen eine Reihe von Immunreaktionen ab. Eine dieser Reaktionen: Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, lagern sich an Immunzellen an und bilden so Zellaggregate, also Verklumpungen, in der Blutbahn.

Die Studie des Teams um Oliver Hayden, Professor für Biomedizinische Elektronik an der Technischen Universität München, hat nun mithilfe der bildgebenden Durchflusszytometrie gezeigt, dass die Konzentration von Thrombozyten-Aggregaten bei einem schweren Corona-Verlauf sehr stark ansteigt. Die Durchflusszytometrie misst die Wechselwirkungen zwischen den Blutzellen.

Lese-Tipp: Neue Corona-Variante verbreitet sich rasant! Dr. Specht, müssen wir uns Sorgen machen?