Drama um Nachwuchs-Fußballer: Irvin (14) stirbt nach Zusammenprall

Der Schock über den Tod von Irvin (14) ist groß.

Der Nachwuchsfußballer des Dortmunder Clubs DJK TuS Körne war am vergangenen Wochenende in einem C-Jugendspiel mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und anschließend zusammengebrochen. Am Donnerstag erlag Irvin im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

