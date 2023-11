Das ist bei Sophie Miller nicht der Fall – dennoch ist sie von der Diagnose so schockiert, dass sie ihre Erfahrungen auf TikTok teilt. Das Video mit den Sequenzen vor und nach der Diagnose lädt sie dort am 12. Oktober hoch, mittlerweile haben es mehr als 10 Millionen Menschen gesehen. Die Reaktionen? Überraschend positiv. Viele Menschen berichten in den Kommentaren sogar von ihren eigenen Diagnosen. „Das hat mich sehr beruhigt“, sagt Sophie.

Lese-Tipp: Dank Sextoys zum Arzt: Schmerzen beim Sex entpuppen sich als Krebsvorstufe

Nun will sie auf ihrem Account über sexuell übertragbare Krankheiten aufklären. „Wenn man zum ersten Mal die Diagnose erhält, fühlt man sich irgendwie befleckt. Aber es ist nicht das Ende der Welt“, sagt Miller. „Geschlechtskrankheiten kommen so häufig vor, dass man mehr darüber reden und es besser verstehen sollte.“ So könnten vielleicht andere junge Frauen und Männer vor einer ähnlichen Diagnose bewahrt werden. (lkö/kko)