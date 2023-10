Kritik an der DFB-Reform gibt es aus den eigenen Reihen. DFB-Präsident Aki Watzke bringt es auf den Punkt: „Wenn wir Angst haben, dass so ein 8 bis 9-Jähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5:0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch viel über die deutsche Gesellschaft aus.“ Kinder müssten lernen, mit Niederlagen umzugehen. Andere Kritiker befürchten, dass wir uns nur noch an den Schwächsten orientieren, Kinder würden verweichlichen. Doch ist diese „alte Schule“ haltbar und lebensnah?