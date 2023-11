Der Schotte, der seine größten Erfolge mit Manchester United feierte, will das gemeinsame Haus des über viele Jahrzehnte so glücklichen Ehepaars verkaufen. Das berichtet die englische Boulevardzeitung The Sun. Für die Millionen-Villa (geschätzter Wert: vier Millionen Euro) soll ein neuer Besitzer her! Und Ferguson? Der hat sich für rund 1,7 Millionen Euro bereits ein neues Anwesen im kleinen Bauerndorf Goostrey gegönnt.

Dort, in der kleinen Gemeinde mit etwa 2.000 Einwohnern, wohnt auch sein Sohn Darren (51). Der Umzug hat also einen besonderen Grund: Die Trainer-Legende will nach dem schweren Schicksalsschlag näher an seiner Familie sein. Sein neues Haus soll laut The Sun sogar gleich neben dem seines Sohnes liegen. Dann hat Ferguson immerhin einen kleinen Teil seiner insgesamt drei Söhne, zwölf Enkel und einen Urenkel umfassenden Familie dauerhaft um sich.