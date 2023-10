„Wir sind zutiefst betrübt, den (...) Tod von Lady Cathy Ferguson bestätigen zu müssen“, teilte die Familie in einem Statement gegenüber englischen Medien mit. Sie starb demnach am vergangenen Donnerstag (5.10.) in Cheshire südlich von Manchester. Sie hinterlässt neben ihrem Gatten drei Kinder, zwölf Enkelkinder und einen Urenkel.

