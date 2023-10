In seiner neunjährigen NFL-Karriere erreicht Butkus in acht Jahren den Pro Bowl, reckt zweimal die Auszeichnung des besten Verteidigers in die Höhe. Nach einer schweren Knie-Verletzung endet die Karriere des US-Amerikaner 1973 früh, dennoch verdient er sich zweifelsohne den 1979 folgenden Einzug in die Pro Football Hall of Fame, die Ruhmeshalle der NFL.

Auch der aktuelle Commissioner der US-Profiliga, Adam Silver, meldet sich zum Tod der Legende zu Wort: „Dick Butkus war ein erbitterter und leidenschaftlicher Wettkämpfer, der dazu beigetragen hat, als einer der größten der NFL die Position des Linebackers zu prägen. Dicks Intuition, Härte und Athletik machten ihn zum Modell-Linebacker, dessen Name für immer mit der Position und den Chicago Bears verbunden sein wird.“