Es habe längere Zeit Probleme zwischen den beiden Nachbarn gegeben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Auf RTL-Anfrage bestätigt ein Sprecher der Polizei Delmenhorst, dass der junge Mann offenbar schon öfter durch unfreundliches Verhalten aufgefallen sei. So auch am Donnerstag. Im Hausflur spricht das 39 Jahre alte Opfer den 15-Jährigen darauf an. Zuerst diskutieren die Männer nur miteinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 15-Jährige dann auf seinen Nachbarn eingestochen haben.

