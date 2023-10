Der sexuelle Missbrauch soll am 7. Juli gegen 18 Uhr auf Höhe der Deichelgasse 18 in Deidesheim passiert sein. Weil die Ermittler bislang keinen Tatverdächtigen ausmachen können, bitten sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße gibt deshalb am Donnerstagmittag ein Phantombild heraus. Es zeigt einen älteren Mann mit Halbglatze, etwas längeren Haaren und Stirnfalten, der ein kariertes Hemd trägt. Hat er die Neunjährige im Sommer missbraucht?

Er könnte zwischen 70 und 80 Jahren alt gewesen sein, habe eine kräftige Figur und zudem schlecht hören können, teilen die Ermittler in einer Beschreibung des Verdächtigen mit. Neben dem karierten Hemd sei der Verdächtige mit einer langen beigen Hose bekleidet gewesen.