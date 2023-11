Holger Hansel (58) wird am 22. September mit Blaulicht in die Notaufnahme des Elblandklinikum Meißen gebracht. Er leidet unter starken Bauchschmerzen und heftigem Erbrechen. Durch mehrere Operationen in der Vergangenheit habe Hansel einen großen Narbenbruch in der Bauchwand erlitten, der ihm bisher keine Beschwerden bereitet habe, heißt es in der Pressemitteilung der Klinik.

Bei einer Computertomografie stellten die Ärzte einen akuten Darmverschluss fest. Der diensthabende Bauchchirurg, Oberarzt Dr. med. Matthias Lenz, erklärt seinem Patienten: Eine sofortige Operation ist notwendig, es bestehe Lebensgefahr. Noch in der Notaufnahme legen die Ärzte eine Magensonde. Doch der Patient sagt: Nein, ich möchte nicht operiert werden.

Lese-Tipp: Wegen Durchfall zur Umkehr gezwungen: Dieser Flug ging mächtig in die Hose