Seine Frau sei inzwischen auf dem Weg der Besserung. „Sie erholt sich gut, und wir arbeiten weiterhin daran, dass es noch besser wird“, sagte Lieberknecht voller Zuversicht: „Und das wird es auch.“ In den schwierigen Wochen voller Sorgen um seine Ehefrau Simone habe er „viele Zuschriften bekommen. Und es war hilfreich zu sehen, wer in solchen Momenten an uns denkt“, sagte der Trainer, der sich von der „großen Anteilnahme“ sichtlich gerührt zeigte.

Es war ein großer Schock! Vor rund drei Wochen hatte seine Frau einen Schlaganfall erlitten. Lieberknecht stellte den Fußball umgehend hinten an, weil er zu Hause gebraucht wurde, er kümmerte sich um die Familie – und kehrt nun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim SC Freiburg auf die Trainerbank der Lilien zurück.