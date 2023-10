„Mit der Spendenaktion wollten meine Freundin und ich unsere Ohnmacht überwinden, um dem Kleinen und der Oma so wenigstens die finanziellen Sorgen zu nehmen“, erklärt eine Freundin der Mutter im RTL-Interview. Kosten für die Beerdigungen, einen eventuellen Umzug, eine Therapie und viele weitere Ausgaben kämen nun auf die Familie zu.

Der Neunjährige ist seit der Tragödie bei seiner Oma, der Mutter seines toten Vaters. Die Großmutter wohnt mit in dem Darmstädter Mehrfamilienhaus, in dem das Unvorstellbare passierte. „Daher hat der 9-Jährige zum Glück engen Kontakt zu ihr“, so die Freundin im RTL-Interview. Doch ins Haus zurückzukehren wird nach dem, was dort geschah, wohl nicht mehr möglich sein.