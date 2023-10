Vater und Kind liegen tot in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt.

Ein Schockfund für die Polizei in Darmstadt-Arheilgen nach einem Notruf in den frühen Morgenstunden. Hat die 42-jährige Mutter und Ehefrau ihr Kind und ihren Ehemann getötet? Der Verdacht steht im Raum, so die Polizei Südhessen.