Dafür wurde „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek (†44) von den Fans geliebt

Ingo Kantorek stand seit der allerersten Folge von „Köln 50667“ vor der Kamera und gehörte damit von Beginn an zur festen Besetzung des Casts. Mit seiner Rolle Alex Kowalski eroberte er die Fan-Herzen in Windeseile. Er war bis zu seinem tragischen Tod 2019 in der Reality-Soap zu sehen. Wie die Geschichte seiner Rolle damals endete, könnt Ihr hier nachlesen.