Cousinen (10, 12) von Jugendbande vergewaltigt: neun Festnahmen

Das süditalienische Caivano in der Nähe von Neapel ist als sozialer Brennpunkt und Hochburg des organisierten Verbrechens berüchtigt. Traurige Berühmtheit erlangte die Hafenstadt in Kampanien Ende August. Seinerzeit wurde bekannt, dass zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren von einer Bande junger Männer vergewaltigt wurde. Die Vorfälle lösten große Empörung aus.

Den Ermittlern zufolge sollen die Jugendlichen die beiden Mädchen in ein verlassenes Sportzentrum in dem berüchtigten Viertel Parco Verde gelockt und dort vergewaltigt haben. Die Tat sollen sie mit Handys gefilmt haben. Italienische Medienberichten zufolge soll die Gruppenvergewaltigung während eines Live-Videoanrufs verbreitet worden sein. Zudem stellte sich heraus: Die beiden Mädchen sollen bereits in der Vergangenheit von den Jugendlichen an anderen Orten missbraucht worden sein.

