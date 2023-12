Der Brand dient Valentin offenbar dazu, den Mord an den Eltern zu vertuschen. Am Vorabend war sein Bruder (17) vom Grundstück aufgebrochen, um zu seinem Studienort zu reisen. So war er dem tragischen Familien-Drama entgangen. Seit Samstag ist Valentin in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Mordes und Brandstiftung gegen ihn. Ein Motiv für die Schock-Tat ist den Ermittlern bisher nicht bekannt. Alle weiteren Hintergründe des Familien-Dramas wird nun die Gendarmerie aufklären müssen. (jak)