Kann man für dieselbe Tat mehrfach vor Gericht gestellt werden – auch nach einem Freispruch?

Diese Grundsatzfrage hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe jetzt ein für alle Mal beantwortet. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt der Fall der 1981 ermordeten Frederike von Möhlmann. Die 17-Jährige war als Anhalterin mitgenommen, vergewaltigt und erstochen worden. Ein Gericht sprach den Tatverdächtigen damals aus Mangel an Beweisen frei. Jahre später, mit deutlich besserer DNA-Technik, überführten ihn die Spuren aber.