Urteil nach schrecklicher Explosion in Bochum!

Mitten in der Nacht stürzt im Januar ein Mehrfamilienhaus in Bochum ein. Unter den Trümmern stirbt eine Mutter, ihr Sohn wird verletzt. Zwei Bauarbeiter sollen für ein Gasleck verantwortlich sein. Das Landgericht Bonn hat nun in dem Fall sein Urteil gesprochen. Einer der Angeklagten wurde freigesprochen, der andere muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.