Wer schön sein will, muss leiden. In Bill Kaulitz’ und Shirin Davids Fall bedeutet das: SIE wollen schön sein – und das Publikum bei den „The Voice of Germany“-Aufzeichnungen muss leiden.

„Wir sind natürlich auch zwei Puppen, wir sind eine besonders hübsche Jury dieses Jahr. Wir sind natürlich auch ein Eyecandy – und das kommt nicht von ungefähr. Wir brauchen natürlich hier und da mal einen kleinen Touch-up zwischendurch – und das bedeutet, fast nach jedem Kandidaten“, plaudert Bill Kaulitz im Podcast aus. Davon sei das Publikum bei der Aufzeichnung „ziemlich genervt gewesen“.

Shirin, die in der aktuellen „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“-Folge zu Gast ist, erinnert sich gut: „Als mein Hairstylist irgendwann Applaus vom Publikum bekommen hat und die seinen Namen gerufen haben, da habe ich verstanden, die sind richtig genervt. Wir haben sooo lange gebraucht!“