Bill Kaulitz: „Das war der peinlichste Moment meines Lebens“

In seiner Wahlheimat Los Angeles igelt sich Bill Kaulitz gerne mal Zuhause ein – vor allem, wenn er – wie zuletzt – nach längerer Zeit von Deutschland in sein trautes Heim zurückkehrt. Schuld an dem Stubenhocker-Dasein sei Bills Schlafrhythmus, der durch den Zeitunterschied ordentlich durcheinander gebracht wird. „Ich habe diese Woche dann einmal mein Haus verlassen und musste ein paar Besorgungen machen“, erzählt er seinem Bruder Tom in ihrem gemeinsamen Podcast.

Unter anderem verließ er die eigenen vier Wände, um für einen Getränke-Nachschub zu sorgen – aufgrund sozialer Ängste keine einfache Angelegenheit für den Sänger: „Alleine in den Supermarkt gehen ist für mich eine Herausforderung (...) Egal, ob in LA oder sonst wo – ich fühle mich unsicher.“

Trotzdem springt er über seinen Schatten und wird dafür im Supermarkt seines Vertrauens ausgerechnet mit einem unangenehmen Patzer belohnt. Als Bill nach einer Wasserkiste greift, läuft alles schief: „Mir fällt die ganze Kiste aus der Hand (...) So 'ne Pappkiste, die reißt oben ein, mir knallt die ganze Kiste runter, alle Flaschen zerspringen.“ Der Musiker sorgt für eine große Wasserlache und erntet die Blicke der Supermarktbesucher: „Ich glaub’ ich hab’ angefangen zu zittern. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schonmal so rot war.“