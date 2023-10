Beute zu schwer: Dieb scheitert zwei Mal an Zigarettenautomat

In der darauffolgenden Nacht soll es nämlich endlich klappen – denkt sich der Unbekannte vermutlich – und hat ein Hilfsmittel dabei. Mit einem Einkaufswagen will er den Zigarettenautomaten nun ein für alle Mal abtransportieren. Doch er hat die Rechnung ohne den matschigen Boden gemacht. Wegen der starken Regenfälle der vergangenen Tage versinken die kleinen Rollen im Rasen – ein Entkommen mit der Beute ist unmöglich. So lässt der gescheiterte Dieb es ganz bleiben und haut ohne Erfolg und ohne Zigarettenautomaten ab. (kho)