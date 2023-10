Betreuerin verbrüht Babyhand in Flaschenwärmer - offenbar mit voller Absicht!

Wer tut einem Kind so etwas an?

Eine Kita-Mitarbeiterin in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana soll die Hand eines Säuglings in kochendes Wasser getaucht haben. Victoria S. wurde festgenommen, berichtet der Sender Fox 8. Die 27-Jährige wurde wegen Grausamkeit angeklagt, ein Gericht setzte die Kaution auf 33.100 Euro fest. Was ihr Chef zu den schweren Vorwürfen sagt, sehen Sie im Video.