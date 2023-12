Bei der Geburt getrennt! Zwillinge finden sich dank TikTok wieder

Es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte: Über Jahre hinweg wissen Ano Sartania und Tako Khvitia nichts voneinander – und das, obwohl sie Zwillingsschwestern sind.

Lese-Tipp: Zwillingsschwestern heiraten Zwillinge – sind ihre Babys genetische Geschwister?

Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, werden die beiden in Georgien geboren, doch ihr Papa zweifelt offenbar seine Vaterschaft an. Er soll befürchtet haben, dass die beiden von einem Liebhaber seiner Frau stammen könnten und soll die Kinder an einen illegalen Adoptionsring verkauft haben, heißt es in der Zeitung. Der Mutter habe man erzählt, ihre Babys seien gestorben. Während Ano in der Hauptstadt Tbilisi aufwächst, wird Tako von einer Familie in der Küstenstadt Zugdidi adoptiert.