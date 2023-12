Sein gesundes Kind in den Armen zu halten ist für Eltern das wohl größte Glück auf Erden. Das weiß auch unser „Bauer sucht Frau“-Paar Jörn und Oliwia. Nach Brunos Geburt im Jahr 2021 sollte auch schon bald der nächste Wonneproppen in Namibia das Licht der Welt erblicken: die kleine Aurelia. Doch kurz nach der Geburt dann der Schock für Bauer Jörn und Oliwia: Aurelia leidet unter Neugeborenengelbsucht und muss im Krankenhaus streng überwacht werden. „Der Doktor hat selber auch gesagt, er hat das noch nie so schlimm bei einem Kind gesehen wie bei Aurelia“, erinnert sich der 42-Jährige. Wie schrecklich das für ihn und seine Frau war und wie munter die Kleine heute ist, zeigen wir im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!