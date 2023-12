Bakterium aus China breitet sich offenbar in Deutschland aus

Es greift die Jüngsten der Gesellschaft an: Mycoplasma Pneumoniae. Das Bakterium verursacht Tracheobronchitis und Lungenentzündungen bei Kindern; in China häufen sich seit Ende November die Infektionszahlen.

Kinder-Pneumologe Philippe Stock, ärztlicher Direktor am Altonaer Kinderkrankenhauses in Hamburg ist sich sicher: Das Bakterium kursiert nicht mehr nur in China: „Wir sehen in der Tat einige teils schwere Infektionen mit Mykoplasmen“, sagt Stock dem Focus. Auch in anderen Regionen Hamburgs berichten Ärzte von einem Anstieg der Infektionen. Die meisten Infektionen, so Stock, betreffen Kinder zwischen fünf und 16 Jahren, die von „quälendem Hustenreiz und einer Verengung der Atemwege“ betroffen seien. Und nicht nur das: Es komme immer wieder zu „seltenen Komplikationen“. Das Bakterium verletze die Schleimhäute und den Rachen, die sich anschließend entzünden.

Immerhin: „Bei keinem der von uns behandelten Fälle bestand jemals Lebensgefahr“, sagt Stock. Kein Kind habe bisher maschinell beatmet werden müssen. Genaue Infektionszahlen liegen aktuell noch nicht vor.