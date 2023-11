Der junge Mann kommt am Dienstagabend (28. November) am Gleis scheinbar ins Straucheln und gerät zwischen zwei Zugteile der Regionalbahn. Weil der Lokführer den Vorfall nicht bemerkt, kommt der Zug erst über dem Jugendlichen zum Stehen.

Rettungskräfte müssen den schwer Verletzten bergen. Der 16-Jährige erleidet eine einseitig offene Unterschenkelfraktur und eine Hüftverletzung. In der Nacht versuchen die Ärzte in einem Münchner Klinikum das Bein des Verunglückten in einer Notoperation zu retten.