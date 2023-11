Sie hätte eine würdevolle Bestattung verdient – stattdessen lässt man sie im Kühlschrank verrotten!

Ekelerregender Fund in einem Krankenhaus in Südaustralien: Die Leiche einer Frau wurde dort offenbar mehr als zwei Monate lang in einem Kühlschrank des Leichenschauhauses gelagert. Über die Zeit zersetzt sich der tote Körper, verflüssigt sich zum Teil. Die Reinigungskraft bemerkt schließlich einen ekelerregenden Geruch.