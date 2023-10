Asterix: Der 40. Band heißt "Die weiße Iris"

Also, wir wollen hier nicht weiter spekulieren. Aber eins, was Fans schon länger vermutet haben, kann FabCaro, der übrigens zum ersten Mal im Asterix-Team mit dabei ist und Stamm-Texter Jean-Yves Ferri vertritt, schonmal bestätigen. Nachdem die unangepassten Gallier in Band 39 ( „Asterix und der Greif*“ – 1,4 Millionen verkaufte Exemplare allein in Deutschland!) in den Osten nach Barbaricum ausgerückt sind, ist nun wieder ein Abenteuer in ihrer gallischen Heimat angezeigt. „Ich liebe die Asterix-Alben, in denen etwas oder jemand von außen ins Dorf gelangt und das Gleichgewicht stört“, schwärmt der Texter. Und er hatte einen Heidenspaß auszuloten, was es mit den Dorfbewohnern und ihrer liebenswert-intriganten Art macht, wenn er ein ganz aktuelles Thema einfließen lässt. Das macht doch neugierig!