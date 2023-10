„Asterix bei den Olympischen Spielen“ – erstmals erscheint ein Asterix-Album in Leichter Sprache

Asterix-Puristen müssen auf kein Wildschwein verzichten, wohl aber auf die „griechisch“ anmutende Schrift in den Sprechblasen. Die Athener, Spartaner und Thermopylen reden nicht mehr in eckigen Lettern wie auf einer Leuchtreklame für griechische Imbissbuden. Kinder können das so einfacher lesen. Erwachsene auch. Und der Pirat im Ausguck kann auf einmal das R sprechen – eine angemessene Änderung für eine inklusive Ausgabe, finden wir. Der dunkelhäutige Pirat ist allerdings immer noch stereotyp dargestellt. Aber das Wort „Rasse“ fehlt löblicherweise in der Ausgabe in Leichter Sprache.

Und ganz ohne Sticheleien gegen andere Sitten und Gebräuche geht’s nicht bei Asterix und Obelix. Ihr Kosmos lebt von solchen Übertreibungen und dem Spiel mit Vorurteilen. Und so lacht Obelix weiter nicht nur über die Vetternwirtschaft der Griechen, sondern auch über ihre markanten Nasen. Nur dass es jetzt in der Sprechblase nicht mehr „Profil“, sondern „Gesicht“ heißt. Aber der griechische Zinswucherer heißt weiterhin Zehnprozentos und sein wagenlenkender Vetter, pardon, in Leichter Sprache: Cousin immer noch Mietkarros.