Seine Mutter ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und auch sein Vater hat seine Karriere einst als Musiker bei der Band Natural begonnen. Aktuell macht er allerdings mehr Schlagzeilen mit seinem Privatleben rund um die Beziehung mit seiner Verlobten Verena Kerth (42). Na, hätten Sie diesen Promi-Spross erkannt? Es ist Tyler Terenzi (19), seines Zeichens Sohn von Sarah Connor (43) und Marc Terenzi (45).

Ob der Teenie in die Fußstapfen seiner Eltern treten wird, wird sich noch zeigen. Talent dazu hat er jedenfalls, wie man schon auf diversen TikTok-Videos hören konnte. Aktuell jobbt Tyler allerdings in einem Café in Berlin hinter der Theke, wie Mama Sarah Connor im Mai in ihrer Story mit einem Foto stolz bekannt gab.