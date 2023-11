2003 bist du ein umjubelter Popstar im sexy Lederoutfit – 20 Jahre später macht deine Tochter aus dir ein Halloween-Kostüm. Da fragt sich der eine oder andere Fan, wie Sarah Connor DAS wohl findet.

„Ich habe das Gefühl, deine Mum hat sich vielleicht nicht gaaaanz so sehr über deinen Fund gefreut wie du“, kommentiert eine Followerin. Summer befürchtet das auch. „Ja! Egal, zu spät!“, schreibt sie und setzt dahinter einen lachenden Emoji.

Sarah Connor reagiert allerdings ganz cool auf Summers Halloween-Look – und macht ihr eine süße Liebeserklärung. Sie repostet die Story ihrer Tochter und schreibt zu dem Retro-Bild ihres Auftritts von damals: „Auf dem Foto warst Du schon ein klitzekleiner Punkt in meinem Bauch. – und ein Riesen-Wendepunkt in meinem Leben. Und jetzt trägst du meine Outfits – so crazy!“ (csp)