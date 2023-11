Ein Abschied auf Zeit!

Für Maximilian ist die Liebe gerade „Alles was zählt“! Aus diesem Grund will er auch nicht länger untätig in Essen herumsitzen, sondern nach seiner Frau Nathalie (Amrei Haardt) suchen. Solange seine Rolle damit beschäftigt ist, gönnt sich Schauspieler Francisco Medina eine kleine Pause von der Serie, um in seinem anderen Berufsleben als Mental-Coach einige Dinge anzupacken. Welche das sind, verrät er oben im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!