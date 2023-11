Helberg besucht am Abend eine Feier im Haus seines Professors der Fachhochschule Hannover im dortigen Stadtteil Herrenhausen. Am frühen Morgen macht er sich auf den Weg zu seiner Wohnung in der Kochstraße in Linden. Er soll stark alkoholisiert gewesen sein. Seinen Rückweg rekonstruieren die Ermittler wie folgt: Es sei am wahrscheinlichsten, „dass Helberg mit der Stadtbahn von der Haltstelle Schaumburgstraße zur Haltestelle Universität oder Königsworther Platz gefahren und von dort ca. 15 bis 20 Minuten zu Fuß nach Hause gegangen und gegen ca. 4:00 Uhr an seiner Wohnanschrift eingetroffen ist“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Polizei Hannover. Die Beamten gehen davon aus, dass er dann zufällig auf seinen späteren Mörder getroffen ist. Sie könnten sich gestritten haben, heißt es – worüber sei unklar.

Lesen Sie auch: Aktenzeichen XY: Wurde vermisste Monika Liebl 2007 ermordet und im Schrebergarten vergraben?