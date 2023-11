Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art auf den Serene Lakes: Bereits im Juli griffen Otter dem Bericht zufolge einen Menschen an. „Ein klares Warnsignal" nennt Matt Leffers die Tatsache, dass er in diesem Jahr bereits das zweite Opfer der Wassermarder ist.

Der kalifornischen Fischereibehörde zufolge sind Angriffe von Flussottern auf Menschen selten. Allerdings handele es sich nun mal um Raubtiere. Dass es in den Serene Lakes so viele Otter gibt und sie sich so verhalten, führt die Behörde auf den Fischreichtum in den Seen zurück. Dagegen könne man nicht viel tun.

Matt Leffers hingegen fordert, die Otter aus dem Gewässer zu entfernen: „Sie müssen etwas unternehmen, bevor jemand getötet wird.“ (bst)

