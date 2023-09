Absicht oder Versehen? Elon Musk unterstützt die AfD – Auswärtiges Amt reagiert

Musk äußert sich in letzter Zeit zunehmend zu politischen Themen. Im Mai moderierte er den Start der republikanischen Präsidentschaftskampagne von Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf X. Vergangene Woche traf er sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Der Milliardär hatte zudem am Donnerstag in der US-Einwanderungsdebatte Position bezogen. Auf X fragte er, warum sich die US-Politik mehr um die Ukraine als die Grenze der USA kümmere. (mtu/dpa)

