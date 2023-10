4-Minuten-Blitzrezept für Kürbissuppe! Leckerer Herbst-Klassiker schnell auf dem Tisch

Im September und Oktober ist Kürbis-Hochsaison – und was gibt es da besseres als eine selbstgemachte Suppe? Vor allem, wenn sie in blitzschnell auf dem Tisch ist! Besonders gut eignet sich dafür der Hokkaido-Kürbis, denn hier können Sie die Schale einfach dranlassen. Im Video zeigt Koch Heiko Schulz, wie Sie die gesunde Herbstsuppe in nur vier Minuten zubereiten – inklusive Gemüse-Schnibbeln!

Welche Zutaten Sie brauchen und wie genau Sie beim Kochen der Hokkaido-Suppe vorgehen, erklären wir Ihnen im Folgenden noch einmal Schritt für Schritt.

