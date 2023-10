100 Jahre Disney: Warum uns die Geschichten so fröhlich und glücklich machen

Gerade in den 1950er Jahren entdeckt Disney neben den jungen Zuschauern auch das weibliche Publikum. Der romantische Plot in Cinderella (1950) richtet sich nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Mütter.

Damals ist der Film ein internationaler Kassenschlager. Aus heutiger Sicht zeigt er eine typische Charakterisierung der frühen Disney-Prinzessinnen, die „eine enge Verknüpfung von eher über-idealisierten Schönheitsvorstellungen plus eher passiven, weiblichen Figuren“ darstellt, erklärt Reinerth. Das dortige Frauenbild, das früher begeisterte, werde heute eher kritisiert. „Faszination und Kritik liegen da sehr nah beieinander.“

Doch nicht nur bei der Darstellung von Frauen bedient sich Disney teilweise unsensibler Klischees. Ob durch rassistisch-stereotype Siam-Katzen in Susi und Strolch (1955) oder die eher negativ behaftete Darstellung von sexuellen Minderheiten als Bösewichte, wie die Meerhexe Ursula in Arielle, die Meerjungfrau (1989), deren Look auf der US-amerikanischen Drag Queen Divine basiert.