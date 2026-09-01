Die beste Zahnzusatzversicherung ab 50 ist in den meisten Fällen die, die am wenigsten über Ihren Mund wissen will. Was sich mit 50 verschiebt, ist nicht der Beitrag, sondern die Frage im Antrag: Fehlen Zähne? Sitzt schon Zahnersatz? Hat die Praxis etwas angeraten? Mit 35 kreuzt man dreimal Nein an, zwei Jahrzehnte später kippt an derselben Formalität der Antrag.

Das Wichtigste in Kürze Keine Altersgrenze: Ein Alter, ab dem ein Abschluss unmöglich wird, gibt es in den fünf hier verglichenen Tarifen nicht, und DA Direkt führt auf seiner Tarifseite kein Höchsteintrittsalter auf.

Ein Alter, ab dem ein Abschluss unmöglich wird, gibt es in den fünf hier verglichenen Tarifen nicht, und DA Direkt führt auf seiner Tarifseite kein Höchsteintrittsalter auf. Mit 50: Fragefreie und fragebasierte Tarife stehen mit 50 noch gleichermaßen offen; Allianz weist für MeinZahnschutz 75 ohne Alterungsrückstellung 27,10 Euro monatlich für 51- bis 60-Jährige aus.

Fragefreie und fragebasierte Tarife stehen mit 50 noch gleichermaßen offen; Allianz weist für MeinZahnschutz 75 ohne Alterungsrückstellung 27,10 Euro monatlich für 51- bis 60-Jährige aus. Mit 60: Ab 60 entscheidet vor allem die Erstjahresgrenze der Zahnstaffel, die im Vergleichsfeld zwischen 750 Euro bei DA Direkt Komfort und 3.500 Euro bei DFV Exklusiv liegt.

Ab 60 entscheidet vor allem die Erstjahresgrenze der Zahnstaffel, die im Vergleichsfeld zwischen 750 Euro bei DA Direkt Komfort und 3.500 Euro bei DFV Exklusiv liegt. Mit 70: Ein fragefreier Tarif ist mit 70 weiter erreichbar, solange nichts angeraten ist und kein Heil- und Kostenplan vorliegt; liegt ein Plan vor, ist die geplante Behandlung in allen fünf verglichenen Tarifen ausgeschlossen.

Ein fragefreier Tarif ist mit 70 weiter erreichbar, solange nichts angeraten ist und kein Heil- und Kostenplan vorliegt; liegt ein Plan vor, ist die geplante Behandlung in allen fünf verglichenen Tarifen ausgeschlossen. Bonusheft: Ein lückenlos geführtes Bonusheft hebt den Festzuschuss der gesetzlichen Kasse von 60 Prozent der Regelversorgung auf 70 Prozent nach fünf und auf bis zu 75 Prozent nach zehn Jahren.

Bei drei der fünf besten Zahnzusatzversicherungen ab 50 entfallen die Gesundheitsfragen vollständig: DA Direkt, DFV und NÜRNBERGER. Bei MAXCARE bleibt genau eine, die nach fehlenden und noch nicht dauerhaft ersetzten Zähnen. Sortiert sind die fünf danach, wie glatt der Antrag durchgeht und wie schnell nach Vertragsbeginn echtes Geld fließt.

DA Direkt: fragefrei in drei Stufen, Leistung ab dem ersten Tag

DA Direkt nimmt Sie in den Haupttarifen ohne eine einzige Gesundheitsfrage auf, und der Schutz greift sofort mit Vertragsbeginn, unabhängig davon, wie Ihr Zahnstatus aussieht. Für die Auswahl ab 50 zählt vor allem, was in den ersten Jahren bei Ihnen ankommt: Im ersten Versicherungsjahr erhalten Sie im Komfort höchstens 750 Euro, im Premium 1.100 Euro und im Premium Plus 1.500 Euro. Über die ersten vier Jahre summiert sich das auf 3.000, 4.400 beziehungsweise 6.000 Euro, ab dem fünften Jahr entfällt die Begrenzung ganz.

Beim Erstattungssatz liegen die drei Stufen weit auseinander. Komfort zahlt 90 Prozent für Zahnersatz im Zahnärztenetz, außerhalb 75 Prozent. Premium zahlt 100 und 90 Prozent, Premium Plus immer 100 Prozent, ganz gleich, zu welcher Praxis Sie gehen. Wenn Sie seit Jahren zur selben Zahnärztin gehen und nicht wechseln wollen, ist genau das der Punkt, an dem sich Premium Plus rechnet: Die Netzfrage stellt sich dann nicht mehr. Die Einstiegsbeiträge nennt DA Direkt mit 6,90 Euro für Komfort, 13,90 Euro für Premium und 16,90 Euro für Premium Plus, jeweils ohne ausgewiesenes Alter, weshalb Ihr Beitrag mit 55 höher liegen wird als diese Zahlen. Ein Höchsteintrittsalter führt die Tarifseite nicht auf.

DFV: Annahmegarantie in allen vier Tarifstufen

DFV ist der einzige Anbieter im Set, der die garantierte Annahme nicht an eine einzelne Oberstufe hängt, sondern an alle vier Tarife. Sie zahlen 9,10 Euro im Basis-Tarif, 12,60 Euro im Komfort, 14,30 Euro im Premium oder 17,80 Euro im Exklusiv und bekommen dafür 50, 70, 80 oder 100 Prozent erstattet; das sind Einstiegsbeiträge ohne ausgewiesenes Eintrittsalter, Ihr Beitrag mit 55 liegt darüber. Gesundheitsfragen stellt keiner dieser Tarife, und DFV schließt Zahnlücken und Vorbehandlungen ausdrücklich als Ablehnungsgrund aus. Für einen Mund mit Vorgeschichte heißt das: Sie können nach Budget wählen, statt in die einzige fragefreie Stufe gedrängt zu werden.

Der stärkste Wert steckt in der ersten Zahnstaffel-Zeile des Exklusiv-Tarifs. 3.500 Euro stehen Ihnen schon im ersten Jahr zur Verfügung, der höchste Erstjahresbetrag in diesem Vergleich, über vier Jahre 7.000 Euro, und ab dem 49. Monat rechnen Sie ohne Begrenzung ab. Schließen Sie mit 60 ab und brauchen im zweiten Vertragsjahr eine Brücke, holen Sie den Aufpreis mit einer einzigen Rechnung wieder herein. Eine Wartezeit kennt der Tarif nicht; die Mindestlaufzeit liegt bei 24 Monaten. Das Prophylaxe-Budget reicht von 100 Euro im Basis-Tarif bis 200 Euro pro Jahr im Exklusiv. Auf 11 Testsiege in Folge und die Note 0,5 aus 09/2026 bei 278 verglichenen Tarifen verweist DFV in eigener Darstellung.

MAXCARE Exklusiv: 100 Prozent Erstattung, eine einzige Gesundheitsfrage

MAXCARE führt drei Stufen mit 75, 85 und 100 Prozent Erstattung, getragen von der Münchener Verein Krankenversicherung, und die oberste ist die für diese Altersgruppe interessante. Im Antrag steht genau eine Gesundheitsfrage, in allen drei Tarifen dieselbe: ob Zähne fehlen, die noch nicht dauerhaft ersetzt sind. Damit fällt für Ü50 fast alles weg, woran fragebasierte Anträge in diesem Alter scheitern, nämlich die Parodontosehistorie, die Wurzelbehandlung von damals und die Liste der vorhandenen Kronen. Übrig bleibt die eine Zeile, die viele in dieser Altersgruppe betrifft. Eine Wartezeit schiebt keine der drei Stufen vor Ihre erste Leistung, und im Exklusiv erstattet MAXCARE den vollen Rechnungsbetrag statt eines Anteils. Was ein Ja bei einer offenen Lücke bedeutet, steht weiter unten im Mundstatus-Beispiel.

Die Erstattungsbegrenzung greift nur in den ersten vier Versicherungsjahren und steigt darin an: Im Exklusiv stehen Ihnen im ersten Versicherungsjahr 1.500 Euro zur Verfügung, kumuliert 3.000 Euro nach zwei, 4.500 Euro nach drei und 6.000 Euro nach vier Jahren; ab dem fünften rechnet MAXCARE ohne Grenze ab. Als Beispielbeiträge nennt der Versicherer 15,90 Euro für Komfort, 21,90 Euro für Premium und 28,90 Euro für Exklusiv im Monat, jeweils altersabhängig, sodass Ihr Beitrag mit 55 oder 65 über diesen Zahlen liegt.

Zur Testnote verweist MAXCARE selbst auf Stiftung Warentest 07/2025 mit 0,5 und dem Urteil sehr gut für ZahnGesund Exklusiv; das ist die Angabe des Anbieters, nicht unsere eigene Prüfung.

NÜRNBERGER: die Gesundheitsprüfung entfällt vollständig

Bei NÜRNBERGER entfällt die Gesundheitsprüfung nach Angaben des Versicherers komplett, und Leistungen können Sie ab Vertragsbeginn abrufen. In einer Altersgruppe, in der die Risikoprüfung der eigentliche Engpass ist, ist das der ganze Grund, warum dieser Tarif hier steht. Die Komfort-Stufen erstatten 80, 90 oder 100 Prozent, darunter liegt ein Basis-Tarif, der den Festzuschuss Ihrer Kasse verdoppelt und in den ersten drei Versicherungsjahren auf bis zu 500 Euro begrenzt ist. Im ersten Versicherungsjahr bekommen Sie im Komfort 80 bis zu 800 Euro, im Komfort 90 bis zu 900 Euro und im Komfort 100 bis zu 1.000 Euro; über die ersten vier Versicherungsjahre zusammen sind es 3.200, 3.600 beziehungsweise 4.000 Euro. Vom fünften Versicherungsjahr an rechnet der Versicherer ohne Obergrenze ab, bei Unfällen von Anfang an. Die professionelle Zahnreinigung erstattet NÜRNBERGER je Versicherungsjahr mit 100, 150 oder 200 Euro, gestaffelt nach Komfort-Stufe.

Auf einen veröffentlichten Einstiegspreis können Sie sich bei NÜRNBERGER nicht stützen. Zwei Größen bestimmen laut Versicherer, was Sie monatlich zahlen: Ihr Alter und Ihre Tarifstufe. Ihren Preis erfahren Sie damit erst im Rechner, und ein Vergleich mit den Einstiegsbeiträgen der anderen Anbieter geht hier von vornherein nicht auf. Für Erwachsene deckt NÜRNBERGER Kieferorthopädie nur nach einem Unfall ab, was für die meisten Leser ab 50 folgenlos bleibt.

ottonova: drei Gesundheitsfragen, dafür eine klare Tarifleiter

ottonova gehört als Gegenprobe in diese Liste. Der Versicherer stellt drei Gesundheitsfragen, ist also nicht fragefrei, und genau daran lässt sich ablesen, was Sie mit einem fragebasierten Antrag ab 50 einkaufen: eine Prüfung, deren Ergebnis Sie vorher nicht kennen. Wer sie besteht, bekommt eine saubere dreistufige Leiter. Economy Class erstattet 70 bis 75 Prozent für Zahnersatz, Business Class 85 bis 90 Prozent, First Class 100 Prozent. Im ersten Jahr stehen Ihnen je Tarif zwischen 800 und 1.250 Euro zu, über vier Jahre zwischen 3.200 und 5.000 Euro, danach fällt die Grenze weg. Prophylaxe, Kariesrisikodiagnostik, Fissurenversiegelung und Unfallbehandlungen bleiben von dieser Begrenzung ausgenommen.

Hinweis: Können Sie die drei Fragen mit Ihrer Behandlungshistorie sauber beantworten, ist diese Leiter eine gute Wahl. Können Sie es nicht, bleiben Sie besser bei den Tarifen oben, die keine oder nur eine Frage stellen, statt eine Prüfung mit offenem Ausgang zu starten.

Ein Ausschluss und eine Fußnote gehören dazu. Bereits laufende oder von der Praxis angeratene Behandlungen sind ausdrücklich ausgeschlossen, und die 100 Prozent der First Class gelten nicht überall: Bei Privatzahnärzten außerhalb des Netzes sinkt die Erstattung für Zahnbehandlung auf 70 Prozent. Fragen Sie Ihre Praxis vor dem Abschluss, ob sie im Netz abrechnet, sonst zahlen Sie für einen Satz, den Sie nie abrufen.

Warum die beste Zahnzusatzversicherung ab 50 fast immer ein Tarif ohne Gesundheitsfragen ist

Ein Versicherer kann Ihr Alter nicht gegen Sie verwenden, wohl aber Ihre Antworten. Die Risikoprüfung fragt nicht nach dem Jahrgang, sondern nach Befunden: fehlende Zähne, vorhandener Zahnersatz, laufende oder angeratene Behandlungen, oft auch Parodontosebehandlungen der letzten Jahre. Jede dieser Angaben ist mit 30 meist leer und mit 55 meist gefüllt. Deshalb entscheidet ab 50 das Antragsformular darüber, welche Tarife für Sie überhaupt erreichbar sind.

Fragefreie Tarife nehmen dieses Risiko aus der Gleichung, und sie tun es auf zwei verschiedene Weisen. DFV spricht von garantierter Annahme, DA Direkt und NÜRNBERGER verzichten in ihren Tarifen von vornherein auf die Prüfung. Für Sie läuft beides auf dasselbe hinaus: kein Risikoausschluss für einzelne Zähne, keine Ablehnung, keine Rückfragen an die Praxis. MAXCARE gehört fast in diese Gruppe und stellt eine einzige Frage; für einen versorgten Mund ist das dasselbe Ergebnis, für eine offene Lücke nicht. Welche Fragen die übrigen Anbieter im Detail stellen und wie viele Tarife am deutschen Markt wirklich fragefrei sind, steht in unserem Überblick zur Zahnzusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen.

Eine Einschränkung hebt kein fragefreier Tarif auf: Die Annahmegarantie schützt Ihren Vertrag, nicht den Zahn, über den heute schon gesprochen wurde. DFV formuliert das auf der eigenen Seite unmissverständlich: versichert sind alle Zahnprobleme, die nach Vertragsabschluss neu entstehen, ausgeschlossen bleiben bereits begonnene oder von der Zahnärztin angeratene Behandlungen. Bei DA Direkt gilt das für die Haupttarife, bei ottonova ebenso.

Ein realistischer Mundstatus mit 55: zwei Kronen, eine Lücke, nichts akut

Nehmen wir einen Mund, wie er in dieser Altersgruppe häufig aussieht. Zwei Backenzähne sind vor Jahren gekront worden, ein Zahn im Unterkiefer fehlt seit einer Extraktion, die Lücke steht offen. Der letzte Kontrollbesuch war unauffällig, ein Heil- und Kostenplan liegt nicht vor, angeraten hat die Praxis nichts. Was passiert mit diesem Antrag?

Tarif Ergebnis für diesen Mundstatus Was danach noch offen bleibt DA Direkt Haupttarife Angenommen, keine Frage gestellt Erstjahresgrenze 750 bis 1.500 Euro je Stufe DFV, alle vier Stufen Angenommen, Zahnlücke ausdrücklich kein Hindernis Erstjahresgrenze 875 bis 3.500 Euro je Stufe MAXCARE Exklusiv Eine Frage, und sie trifft genau die offene Lücke Wie MAXCARE ein Ja bewertet, ist nicht veröffentlicht NÜRNBERGER Angenommen, Gesundheitsprüfung entfällt Erstjahresgrenze 800 bis 1.000 Euro je Komfort-Stufe ottonova Drei Fragen, Ergebnis offen Ausgang der Risikoprüfung nicht vorab bekannt

Angenommen ohne Einschränkung: die drei fragefreien Tarife

Bei DA Direkt, DFV und NÜRNBERGER geht dieser Antrag glatt durch. Die zwei Kronen und die Lücke werden nicht abgefragt, also können sie auch nicht zu einem Risikoausschluss führen. Ab dem Vertragsbeginn sind alle neuen Behandlungen versichert, einschließlich der Krone auf einem der Nachbarzähne, wenn er in drei Jahren nachgibt. Ihr Thema ist ab hier nicht mehr die Annahme, sondern die Zahnstaffel: Was Sie im ersten Jahr erstattet bekommen, liegt zwischen 750 Euro bei DA Direkt Komfort und 3.500 Euro bei DFV Exklusiv. Brauchen Sie im zweiten Vertragsjahr eine Krone, entscheidet genau diese Zeile darüber, wie viel davon bei Ihnen hängen bleibt.

Die eine Frage, die genau diesen Mund meint

In dieser Tabelle gibt es eine Zeile, in der die Frage haargenau auf den Beispielmund zeigt, und das ist MAXCARE. Der Antrag enthält eine Gesundheitsfrage, und sie zielt auf fehlende Zähne, die noch nicht dauerhaft ersetzt sind. ottonova fragt mehr, aber breiter; MAXCARE fragt nur dieses eine. Die zwei Kronen sind dabei irrelevant, die unauffällige Kontrolle ebenfalls. Der fehlende Zahn im Unterkiefer, dessen Lücke offen steht, ist genau der Gegenstand der Frage, und damit lautet die Antwort in diesem Fall Ja.

Was der Versicherer aus einem Ja macht, veröffentlicht er nicht, und niemand kann Ihnen das Ergebnis vorab zusagen. Für Ihre Auswahl ist das trotzdem verwertbar, weil die Frage so eng gefasst ist. Ist Ihre Lücke längst mit einer Brücke oder einem Implantat geschlossen, ist die Frage eine Formalie, und Exklusiv mit 100 Prozent Erstattung ist dann eine der stärksten Stufen in diesem Vergleich. Ob eine herausnehmbare Prothese als dauerhafter Ersatz zählt, sagt MAXCARE auf der Produktseite nicht; das steht in den Versicherungsbedingungen, und diese Antwort sollten Sie sich vor dem Antrag schriftlich geben lassen. Steht die Lücke dagegen offen, verschiebt sich Ihre Rangfolge: Dann sind die drei fragefreien Tarife oben der ruhigere Weg, weil dort auch diese eine Zeile nicht abgefragt wird.

Angenommen, aber die Lücke bleibt draußen

Ändern wir eine einzige Tatsache. Die Praxis hat beim letzten Termin gesagt, die Lücke solle geschlossen werden, und die Prophylaxe-Assistentin hat es in die Karteikarte geschrieben. Damit ist die Behandlung angeraten, und in allen fünf Tarifen fällt genau dieser Zahn aus dem Leistungsversprechen heraus, obwohl drei von ihnen Sie weiter ohne eine einzige Frage aufnehmen. Sie haben dann einen gültigen Vertrag für jeden anderen Zahn im Mund und zahlen das Implantat allein. Für ein Implantat samt Krone nennen die Vergleichsportale eine Bandbreite von 2.900 bis 4.847 Euro, und von dieser Rechnung übernimmt die gesetzliche Kasse nur den Festzuschuss für die Regelversorgung. Solange Ihr Mund ruhig ist, haben Sie die freiere Wahl.

Unser Rat: Bitten Sie die Praxis beim nächsten Kontrolltermin erst dann um eine Empfehlung für die Lücke, wenn der Vertrag läuft. Das ist keine Trickserei, sondern die Reihenfolge, die die Bedingungen vorgeben.

Wenn Fragen gestellt werden: Annahme, Ausschluss oder Ablehnung

Bei einem fragebasierten Antrag wie dem von ottonova sind drei Ausgänge möglich: normale Annahme, Annahme mit einem Risikoausschluss für die betroffenen Zähne, oder Ablehnung. Welche Regeln ein Versicherer dabei anlegt, veröffentlicht er nicht, deshalb kann Ihnen niemand vorher sagen, wie dieser Mundstatus dort bewertet wird. Verlässlich ist nur der Zusammenhang: Je mehr Ihres Gebisses bereits versorgt ist, desto wahrscheinlicher werden die beiden unteren Ausgänge.

Achtung: Hatten Sie schon eine Ablehnung im Briefkasten, stellen Sie beim selben Versicherer keinen zweiten Antrag, sondern wechseln Sie die Kategorie. Wie Sie mit dokumentierten Vorschäden weiterkommen, steht auf der Seite dazu.

Warum eine ungenaue Antwort fünf Jahre später noch zählt

Der häufigste Fehler in dieser Altersgruppe ist nicht die Lüge, sondern die Schätzung. Eine Wurzelbehandlung, die vielleicht vier und vielleicht sechs Jahre zurückliegt, wird zum Nein, weil die Erinnerung nicht reicht. Das kann teuer werden, denn die Rechte des Versicherers aus der vorvertraglichen Anzeigepflicht bleiben lange bestehen: Nach § 21 Abs. 3 VVG erlöschen sie erst fünf Jahre nach Vertragsschluss, und bei vorsätzlicher oder arglistiger Verletzung der Anzeigepflicht erst nach zehn Jahren. Ein Antrag, den Sie mit 55 flüchtig ausgefüllt haben, kann Ihnen also mit 60 noch entgegengehalten werden, und zwar genau dann, wenn Sie den Vertrag zum ersten Mal wirklich brauchen.

Faustregel: Beantworten Sie die Fragen mit Daten und nicht mit Erinnerung. Holen Sie sich vor dem Ausfüllen einen Ausdruck Ihrer Behandlungshistorie aus der Praxis, oder lassen Sie sich die letzten Positionen am Telefon vorlesen.

Damit läuft die Frist für Sie, nicht gegen Sie. Wer sich dieses Gespräch ersparen will, nimmt einen fragefreien Tarif, bei dem die Anzeigepflicht schlicht keinen Angriffspunkt hat.

Mit 50, mit 60, mit 70: was noch geht und was nicht mehr

Die Altersgrenze, an der ein Abschluss unmöglich wird, existiert in dieser Form nicht. Was sich stufenweise ändert, sind der Beitrag, die Auswahl und die Rechnung, ob sich das Ganze noch trägt. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass der Beitrag bei einigen Verträgen regelmäßig mit dem Alter steigt und nicht nur bei Vertragsabschluss festgelegt wird.

Hinweis: Lesen Sie vor der Unterschrift nach, ob Ihr Tarif Altersstufen kennt oder eine Alterungsrückstellung bildet.

Die Alterungsrückstellung dämpft spätere Beitragssprünge, muss aber über Jahre angespart werden. Wer mit 55 einsteigt, hat für diese Ansparphase kaum noch Zeit, weshalb der niedrigere Einstiegspreis der Tarife ohne Rückstellung in dieser Altersgruppe schwerer wiegt als mit 30.

Mit 50

Hier haben Sie noch die volle Auswahl. Fragefreie und fragebasierte Tarife stehen offen, die Beiträge liegen im Bereich, den die Anbieter selbst als Beispiel nennen: Allianz weist für MeinZahnschutz 75 ohne Alterungsrückstellung 27,10 Euro monatlich für 51- bis 60-Jährige aus. Nutzen Sie diese Phase für die Entscheidung, die später keine mehr ist, nämlich die zwischen 90 und 100 Prozent Erstattung. Der Unterschied kostet Sie ein paar Euro im Monat und erspart Ihnen bei einer vierstelligen Zahnersatzrechnung einen dreistelligen Eigenanteil.

Unsere Position: Mit 50 lohnt sich der Abschluss praktisch immer, und zwar in einer hohen Stufe. Sie haben genug Vorlauf, um die Zahnstaffel auslaufen zu lassen, bevor größere Prothetik wahrscheinlich wird, und ab dem fünften Versicherungsjahr fällt die Begrenzung bei DA Direkt, DFV, MAXCARE, ottonova und NÜRNBERGER ohnehin weg. Was die einzelnen Versorgungen dann kosten und welcher Tarif sie trägt, steht bei der Zahnzusatzversicherung für Zahnersatz, für die künstliche Zahnwurzel bei der Zahnzusatzversicherung für Implantate und, falls bereits Lücken offen sind, bei der Zahnzusatzversicherung bei fehlenden Zähnen.

Mit 60

Die Auswahl bleibt groß, das Kriterium verschiebt sich. Ab 60 rückt die Zahnstaffel ins Zentrum, also die Frage, wie viel Geld im zweiten und dritten Vertragsjahr überhaupt abrufbar ist. Weil Prothetik in dieser Altersgruppe eher übernächstes Jahr ansteht als in acht Jahren, arbeiten Sie mit der ersten Staffelzeile und nicht mit der Endstufe: 3.500 Euro bei DFV Exklusiv und 750 Euro bei DA Direkt Komfort trennt genau die Summe, die Sie bei einer Krone selbst tragen. Wie die Staffel technisch funktioniert und wo sie noch auftaucht, steht in unserer Übersicht der Leistungen.

Ein Pluspunkt, den Ältere fast immer haben und selten mitrechnen, ist das Bonusheft. Ein lückenlos geführtes Heft hebt den Festzuschuss Ihrer Kasse nach Angaben der Verbraucherzentrale über zwei Stufen an, von 60 Prozent der Regelversorgung auf bis zu 75 Prozent nach zehn Jahren. Gehen Sie seit Jahrzehnten zur Kontrolle, starten Sie also ganz oben, und der Zusatztarif setzt auf einen bereits höheren Sockel auf. Unser Urteil für diese Stufe: Mit 60 lohnt sich der Abschluss, wenn Sie eine hohe Stufe mit hoher Erstjahresstaffel nehmen. Ein Basistarif mit 50 Prozent Erstattung und 875 Euro im ersten Jahr trägt in diesem Alter kaum mehr als die eigene Prämie.

Mit 70

Hier wird die Antwort geteilt, und sie fällt nicht für alle gleich aus. Für Rentnerinnen und Rentner entscheidet dabei nichts anderes als für alle übrigen: Der Erwerbsstatus taucht in keiner dieser Tarifentscheidungen auf, der Zahnstatus in jeder. Ist Ihr Mund im Wesentlichen versorgt, ist nichts angeraten und liegt kein Heil- und Kostenplan vor, dann ist ein fragefreier Tarif mit hoher Erstjahresgrenze weiter eine vernünftige Entscheidung. DFV nennt für Exklusiv 17,80 Euro monatlich als Einstiegsbeitrag ohne ausgewiesenes Alter; was Sie mit 70 zahlen, sagt Ihnen erst der Rechner, und selbst einem deutlich höheren Beitrag stehen bis zu 3.500 Euro Erstattung schon im ersten Jahr gegenüber. NÜRNBERGER nennt für seinen Beitrag ebenfalls nur Alter und Tarifstufe als Grundlage, sodass auch hier die individuelle Abfrage der einzige Weg zum Preis ist.

Und der Fall, in dem die ehrliche Antwort Nein lautet: Wenn die Prothese oder der Implantatplan bereits auf dem Tisch liegt, zahlt kein neu abgeschlossener Tarif dafür. Sie hätten dann einen Vertrag mit Beitrag, Mindestlaufzeit und einer Erstjahresgrenze, die für diese Behandlung ohnehin nicht greift.

Unser Rat: Kennen Sie den Leistungsausschluss schon, legen Sie das Geld für die Rechnung auf ein Tagesgeldkonto und nicht in eine Police. Wer sich unsicher ist, welche Stufe zu einem versorgten Gebiss noch passt, findet die Gegenüberstellung im Zahnzusatzversicherung-Vergleich.

Antrag, Heil- und Kostenplan, Bonusheft: was Ihre Erstattung wirklich entscheidet

Ein Tarif zahlt nicht, weil er gut ist, sondern weil die Unterlagen stimmen. Bei Zahnersatz hängt die Erstattung an einer Handvoll Papieren, und die liegen alle in Ihrer Hand.

Antrag: Beantworten Sie Gesundheitsfragen anhand der Behandlungshistorie aus Ihrer Praxis, nicht aus dem Gedächtnis. Bei fragefreien Tarifen entfällt dieser Schritt.

Heil- und Kostenplan: Lassen Sie ihn erstellen, nachdem der Vertrag begonnen hat, und schicken Sie ihn vor dem Behandlungsbeginn an den Versicherer. Ein Plan, der vor Vertragsbeginn datiert ist, dokumentiert eine angeratene Behandlung.

Regelversorgung im Plan: Bitten Sie die Praxis, die Regelversorgung und die geplante Versorgung getrennt auszuweisen. Der Festzuschuss Ihrer Kasse bemisst sich an der Regelversorgung, und der Zusatztarif rechnet auf diesen Betrag auf.

Bonusheft: Reichen Sie es bei der Kasse mit ein. Fünf lückenlose Jahre bringen 70 statt 60 Prozent, zehn Jahre 75 Prozent, und diese Differenz senkt Ihren Eigenanteil, bevor der Zusatztarif überhaupt einsetzt.

Bewahren Sie zusätzlich die Befundunterlagen zu bereits vorhandenem Zahnersatz auf. Wenn Jahre später die Frage aufkommt, ob eine Behandlung schon bei Vertragsbeginn absehbar war, ist das Ihr Beleg, und der Zeitpunkt, an dem Sie ihn brauchen, ist der schlechteste, um ihn erst zu suchen.

Häufige Fragen zur Zahnzusatzversicherung ab 50