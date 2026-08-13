Laura Schneider arbeitet seit 2021 als Content-Managerin und SEO-Expertin bei Compado. Sie verantwortet dort die Vergleichsinhalte zu Versicherungs- und Vorsorgethemen, am intensivsten die zu Zahnzusatzversicherungen. In der digitalen Content-Erstellung bringt sie über zehn Jahre Erfahrung mit. Für RTL.de betreut sie außerdem Vergleiche außerhalb der Versicherungsbranche, etwa zu Finanzprodukten oder Dating-Portalen. Tierkrankenversicherungen kommen ebenfalls dazu. Ihre Ausgangsfrage ändert sich dabei nicht: Passt die Werbeaussage zu den Bedingungen?

Bevor der erste Satz entsteht, liest sie die Tarifbedingungen. Sie legt Beitragstabellen nebeneinander und markiert jede Stelle, an der das Kleingedruckte der Werbeaussage widerspricht. Aus diesen Notizen schreibt sie die Vorgaben für die Fachautorinnen und Fachautoren, mit denen sie die Texte erstellt. An denselben Vorgaben prüft sie jeden Beitrag noch einmal, bevor er online geht.

Expertise & Schwerpunkte

Recherche & Datenauswertung

Systematische Auswertung von Versicherungsbedingungen, Beitragstabellen und Leistungsübersichten. Laura führt die Angaben von Anbietern wie ottonova, DA Direkt, BarmeniaGothaer, HanseMerkur und der Deutschen Familienversicherung zu vergleichbaren Kennzahlen zusammen, inklusive Bezugsalter, Erstattungssätzen und Summenbegrenzungen.

Redaktionelle Steuerung & Qualitätssicherung

Konzeption der Inhalte, Briefing und Betreuung der Autorinnen und Autoren, Faktenprüfung vor der Veröffentlichung und Pflege der Tarifdaten im laufenden Betrieb. Jede Zahl im Text muss sich in einer Anbieterquelle wiederfinden.

Verständliche Aufbereitung komplexer Bedingungen

Übersetzung von Versicherungssprache in Entscheidungshilfen: Was ein Erstattungssatz ohne Summenbegrenzung wert ist, warum Wartezeiten den Abschlusszeitpunkt bestimmen und welche Gesundheitsfragen den Antrag blockieren können.

Suchintention & Nutzerführung

Keyword-Recherche und Content-Strategie mit dem Ziel, die Frage zu beantworten, mit der Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich gekommen sind,nicht die, auf die ein Anbieter gern antworten würde.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising

University of Leeds, Großbritannien (2013–2014), Abschluss: Merit

Schwerpunkte: Konsumentenpsychologie, Kaufentscheidungsprozesse, Markenversprechen vs. Realität

Bachelor of Arts (BA) – Business and English

Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013), Abschluss: First Class Honours

Dissertation: „The Power of Sensory Branding: Creating a Love Affair Between Consumers and Brands”

Berufserfahrung

Content-Managerin / SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021)

Redaktionelle Verantwortung für Versicherungs- und Vergleichsportale, Tarifanalysen, Autorensteuerung, Keyword-Recherche, Content-Strategie

Marketing Manager bei Tierra Encantada (Dezember 2018 – Mai 2021)

Bogotá, Kolumbien – Budget-Management, datenbasierte Kampagnenplanung

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017)

Österreich – Creative Content Creation, Kampagnenentwicklung

Themengebiete

Zahnzusatzversicherung Vergleich: Tarife und Testsieger im Überblick

Günstige Zahnzusatzversicherung: Wo lohnt sich der niedrige Beitrag?

Zahnzusatzversicherung Kosten: Beiträge und Preistreiber

Leistungen im Detail: Zahnersatz, Implantate, Prophylaxe

Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit: Was Sofortschutz wirklich bedeutet

Zahnzusatzversicherung für Kinder: Zahnspange und Kieferorthopädie

Abschluss trotz laufender Behandlung: Was möglich ist

Ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll? Für wen sie sich rechnet

Zahnzusatzversicherung wechseln oder kündigen: Fristen und Fallstricke

Hinweis zur Unabhängigkeit

Compado arbeitet im Rahmen einer Medienkooperation mit RTL.de zusammen und verantwortet die redaktionellen Inhalte in den Vergleichsbereichen. Als Content-Managerin bei Compado arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Anbietern von Zahnzusatzversicherungen handelt es sich um Partnerlinks, wenn Sie über diese Links einen Vertrag abschließen, erhält RTL.de und Compado eine Provision. Dies beeinflusst meine Bewertungen nicht. Transparenz und Verbraucherschutz stehen für mich an erster Stelle.

Keine Versicherungsberatung: Die Inhalte auf diesen Seiten dienen der Information und Orientierung und stellen keine individuelle Versicherungsberatung dar. Für eine auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Empfehlung wenden Sie sich an einen unabhängigen Versicherungsberater oder -makler.

LinkedIn:

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