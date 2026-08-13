Laura Schneider arbeitet seit 2021 als Content-Managerin und SEO-Expertin bei Compado. Sie verantwortet dort die Vergleichsinhalte zu Versicherungs- und Vorsorgethemen, am intensivsten die zu Zahnzusatzversicherungen. In der digitalen Content-Erstellung bringt sie über zehn Jahre Erfahrung mit. Für RTL.de betreut sie außerdem Vergleiche außerhalb der Versicherungsbranche, etwa zu Finanzprodukten oder Dating-Portalen. Tierkrankenversicherungen kommen ebenfalls dazu. Ihre Ausgangsfrage ändert sich dabei nicht: Passt die Werbeaussage zu den Bedingungen?
Bevor der erste Satz entsteht, liest sie die Tarifbedingungen. Sie legt Beitragstabellen nebeneinander und markiert jede Stelle, an der das Kleingedruckte der Werbeaussage widerspricht. Aus diesen Notizen schreibt sie die Vorgaben für die Fachautorinnen und Fachautoren, mit denen sie die Texte erstellt. An denselben Vorgaben prüft sie jeden Beitrag noch einmal, bevor er online geht.
Expertise & Schwerpunkte
Recherche & Datenauswertung
Systematische Auswertung von Versicherungsbedingungen, Beitragstabellen und Leistungsübersichten. Laura führt die Angaben von Anbietern wie ottonova, DA Direkt, BarmeniaGothaer, HanseMerkur und der Deutschen Familienversicherung zu vergleichbaren Kennzahlen zusammen, inklusive Bezugsalter, Erstattungssätzen und Summenbegrenzungen.
Redaktionelle Steuerung & Qualitätssicherung
Konzeption der Inhalte, Briefing und Betreuung der Autorinnen und Autoren, Faktenprüfung vor der Veröffentlichung und Pflege der Tarifdaten im laufenden Betrieb. Jede Zahl im Text muss sich in einer Anbieterquelle wiederfinden.
Verständliche Aufbereitung komplexer Bedingungen
Übersetzung von Versicherungssprache in Entscheidungshilfen: Was ein Erstattungssatz ohne Summenbegrenzung wert ist, warum Wartezeiten den Abschlusszeitpunkt bestimmen und welche Gesundheitsfragen den Antrag blockieren können.
Suchintention & Nutzerführung
Keyword-Recherche und Content-Strategie mit dem Ziel, die Frage zu beantworten, mit der Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich gekommen sind,nicht die, auf die ein Anbieter gern antworten würde.
Qualifikationen & Werdegang
Ausbildung
Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising
University of Leeds, Großbritannien (2013–2014), Abschluss: Merit
Schwerpunkte: Konsumentenpsychologie, Kaufentscheidungsprozesse, Markenversprechen vs. Realität
Bachelor of Arts (BA) – Business and English
Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013), Abschluss: First Class Honours
Dissertation: „The Power of Sensory Branding: Creating a Love Affair Between Consumers and Brands”
Berufserfahrung
Content-Managerin / SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021)
Redaktionelle Verantwortung für Versicherungs- und Vergleichsportale, Tarifanalysen, Autorensteuerung, Keyword-Recherche, Content-Strategie
Marketing Manager bei Tierra Encantada (Dezember 2018 – Mai 2021)
Bogotá, Kolumbien – Budget-Management, datenbasierte Kampagnenplanung
Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017)
Österreich – Creative Content Creation, Kampagnenentwicklung
Themengebiete
- Zahnzusatzversicherung Vergleich: Tarife und Testsieger im Überblick
- Günstige Zahnzusatzversicherung: Wo lohnt sich der niedrige Beitrag?
- Zahnzusatzversicherung Kosten: Beiträge und Preistreiber
- Leistungen im Detail: Zahnersatz, Implantate, Prophylaxe
- Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit: Was Sofortschutz wirklich bedeutet
- Zahnzusatzversicherung für Kinder: Zahnspange und Kieferorthopädie
- Abschluss trotz laufender Behandlung: Was möglich ist
- Ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll? Für wen sie sich rechnet
- Zahnzusatzversicherung wechseln oder kündigen: Fristen und Fallstricke
Hinweis zur Unabhängigkeit
Compado arbeitet im Rahmen einer Medienkooperation mit RTL.de zusammen und verantwortet die redaktionellen Inhalte in den Vergleichsbereichen. Als Content-Managerin bei Compado arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Anbietern von Zahnzusatzversicherungen handelt es sich um Partnerlinks, wenn Sie über diese Links einen Vertrag abschließen, erhält RTL.de und Compado eine Provision. Dies beeinflusst meine Bewertungen nicht. Transparenz und Verbraucherschutz stehen für mich an erster Stelle.
Keine Versicherungsberatung: Die Inhalte auf diesen Seiten dienen der Information und Orientierung und stellen keine individuelle Versicherungsberatung dar. Für eine auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Empfehlung wenden Sie sich an einen unabhängigen Versicherungsberater oder -makler.