Vodafone Gutscheine & Rabatte

Wie Sie Ihre Bestellung bei Vodafone bezahlen können, hängt davon ab, was genau Sie bestellen. Schließen Sie einen neuen Vertrag ab? Einmalige Kosten werden per Bankeinzug oder Rechnung bezahlt. Monatliche Zahlungen werden per Bankeinzug beglichen. Bei einer Vertragsverlängerung zahlen Sie einmalige Kosten per Bankeinzug oder Rechnung, monatliche Zahlungen werden per Bankeinzug oder Rechnung beglichen. CallYa-Angebote zahlen Sie per Nachnahme, Vodafone erhebt keine Nachnahmegebühren. Geräte ohne Vertrag werden ebenfalls per Nachnahme ohne zusätzliche Gebühren geliefert. Haben Sie Zubehör bestellt? Bei einem Warenwert unter 100 Euro stehen Bankeinzug und Rechnung als Zahlungsarten zur Verfügung. Ab einem Warenwert von 100 Euro, zahlen Sie per Bankeinzug oder Nachnahme. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Vodafone-Gutschein direkt bei der Bestellung einzulösen.