Schluss mit Tinder – diese 6 Dating Apps bringen die große Liebe

Fazit: Was ist die beste Dating App?

Die eine beste Dating App gibt es nicht. So kommt es doch immer darauf an, was man sich von dem Ausflug in die virtuelle Dating-Welt erhofft. Wer ergebnisoffen ist und eine gute Alternative zu Tinder sucht, ist mit Jaumo, Lovoo und Zoosk gut bedient. Alle drei Flirt-Apps ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme. Ob sich dann mehr ergibt, lässt sich beim Chatten herausfinden.

Neue Ansätze beschreiten hingegen Once, happn und Bumble. Während Once das willkürliche Wischen in den Hintergrund rückt und auf einen einzigen, handverlesenen Kontakt pro Tag setzt, steht bei happn das echte Leben im Vordergrund. Wer sich tatsächlich über den Weg läuft, kann sich über die mobile Anwendung wiederfinden. Innovativ zeigt sich ebenfalls Bumble, wo Frauen den ersten Schritt der Kontaktaufnahme gehen können.